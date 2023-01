IRAPURU: Trechos de ruas da cidade recebem obras de recapeamento asfáltico

Com o objetivo de melhorar a malha viária das ruas da cidade, a Prefeitura de Irapuru por meio do setor de Obras e Serviços, trabalha em trechos de algumas ruas da cidade que serão beneficiadas com os serviços de recapeamento asfáltico.

O recapeamento asfáltico está sendo executado por empresa especializada contratada pela Prefeitura de Irapuru.

Desta vez as ruas contempladas com o recapeamento asfáltico são trechos das ruas Duartino S. Maranzate, Dr. Yoshiyuki Koga e avenida Euclides da Cunha.

“Essa operação irá atingir algumas ruas que se encontram com o asfalto deteriorado devido ao desgaste natural do tempo, estamos trabalhando bastante e buscando recursos para deixar nossas ruas em perfeito estado, para maior segurança dos usuários”, informou a administração municipal.

Ainda no primeiro semestre de 2023, de acordo com a Prefeitura de Irapuru, outras ruas da cidade devem ser beneficiadas com o recapeamento asfáltico.