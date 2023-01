Morre aos 91 anos o servidor público e colecionador de Flórida Paulista, Santo Prando

O velório e sepultamento estão programados para a tarde de hoje (25)

Faleceu aos 91 anos de idade o servidor público e numismata (colecionador) floridense Santo Prando.

Um dos pioneiros de Flórida Paulista, Santo Prando também foi funcionário da Escola Octaviano, juiz de paz e colecionar de moedas, selos e cartazes da Campanha da Fraternidade, cuja obra ecumênica que traz os temas tratados anualmente desde 1962, foi doada para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida para que “outra pessoa pudesse dar continuidade ao trabalho”, como ele mesmo disse ao jornalismo Folha Regional em maio de 2021.

Como colecionador, Santo Prando foi responsável por várias exposições, na maioria de cédulas, moedas e selos, tanto nas agências bancárias de Flórida Paulista e em eventos, quanto em cidades da região.





“JESUS, MARIA E JOSÉ, MINHA FAMÍLIA VOSSA É”



Natural de Presidente Bernardes, veio para Flórida Paulista em 1945 com os pais (ambos falecidos e sepultados no Cemitério Municipal). Em uma admirável e exemplar união, casou-se com a “Dona Isabel”, com quem teve cinco filhos, sempre dedicada à comunidade e à igreja, qualidades estas talvez herdadas de seus pais, já que tivemos em um passado recente o exemplo de seu irmão, o ex-prefeito e provedor da Santa Casa, Eder Prando, que também doou sua colaboração à Cidade Amizade nos mais diferentes seguimentos.

Atuante fiel da igreja católica, liderou e participou de vários movimentos desde a sua fundação na Cidade Amizade.



COMPLICAÇÕES PÓS-COVID



De acordo com informações prestadas por familiares ao jornalismo Folha Regional, Santo Prando havia sido acometido por Covid-19, tratou-se e exames comprovaram que ele já não mais transmitia a doença, porém, devido a complicações em seu quadro de saúde, precisou ser transferido para Marília onde passou uma semana e infelizmente faleceu em decorrência de choque séptico e pneumonia, complicações do pós-Covid.



DESPEDIDA

O velório de Santo Prando acontece na tarde desta quarta-feira na Igreja Matriz. A previsão é de que o sepultamento ocorra até as 17h no Cemitério Municipal.

Aos familiares e amigos, os votos de pesar do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Sites).