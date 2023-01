OSVALDO CRUZ: Prefeitura realiza entrega de tablets para agentes comunitárias de saúde

Na manhã de terça-feira (17), a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, através da prefeita Vera Morena e o vice-prefeito Amilton Albertinazzi, fizeram a entrega dos tablets para as agentes comunitárias dos postos do Jardim Paraíso e Álvaro Campoy.

Os tablets auxiliarão na coleta de dados do paciente de forma automática, tudo conectado automaticamente a um sistema interligado com a Prefeitura de Osvaldo Cruz, facilitando e agilizando assim o atendimento em residência.

Para as agentes de saúde, o investimento em tecnologia, beneficiará o paciente e fará com que as agentes também possam oferecer um trabalho de qualidade.