A União Faz a Vida: Sicredi lança nova campanha do seu programa educacional

Com o tema “Perguntadores”, estratégia de divulgação terá a participação de crianças e adolescentes que mostram os impactos positivos da iniciativa

Para reforçar a importância do Programa A União Faz a Vida, o Sicredi, por meio da sua Fundação, lança a nova campanha institucional. Com o mote “Gente que pergunta cresce”, a iniciativa apresenta uma equipe de repórteres crianças e adolescentes, os “Perguntadores”, que sai em busca de perguntas sobre assuntos relacionados ao Programa. Em formatos diversos de programetes e trailers, eles entrevistam alunos, educadores, pais, comunidade, entre outros públicos, que falam sobre os impactos positivos da ação educacional do Sicredi.

A campanha tem o objetivo de divulgar a iniciativa e seu impacto nas comunidades brasileiras. “O Programa A União Faz a Vida traz para as escolas uma forma diferente de ensinar e aprender, que estimula crianças e adolescentes a perguntar, para explorar novos saberes e encontrar novas respostas. Com a campanha baseada nos ‘Perguntadores’, reforçamos o caráter investigativo e curioso dos estudantes, fundamental para o processo de aprendizado”, afirma Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade da Fundação Sicredi.

A nova campanha do Programa A União Faz a Vida será divulgada via canais próprios da ação educacional e do Sicredi no YouTube, Facebook e Instagram. Os canais digitais também apresentarão filmes institucionais sobre o Programa e seus resultados. Além disso, estão programados anúncios, banners, folders e spots, entre outros materiais.

Criado em 1995, o Programa A União Faz a Vida faz parte das iniciativas de responsabilidade social da Fundação Sicredi, que apoiam o desenvolvimento local das comunidades, por meio das práticas de educação cooperativa. Sua metodologia propõe o aprendizado baseado no desenvolvimento de projetos, os quais têm como característica a pedagogia ativa e participativa, com ênfase nas interações, interesses e curiosidades dos alunos, além da contextualização das áreas de conhecimento aos elementos da realidade local de cada município e região.

Desde o seu lançamento, a iniciativa já alcançou, no território brasileiro, mais de 4 milhões de crianças e adolescentes, envolvendo mais de 200 mil educadores. Somente em 2022, mais de 40 mil educadores participaram do Programa, impactando mais de 506 mil alunos de 575 municípios.

Para saber mais sobre, acesse o site do programa.