Carnaval Cultural em Adamantina será realizado de 18 a 21 de fevereiro

Secretaria de Cultura e Turismo promoverá shows no Parque dos Pioneiros e “trem da folia”

No Brasil, o Carnaval é a maior festa popular. Atenta a isso, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está preparando uma programação especial para marcar a data, levar alegria e entretenimento aos munícipes e aos visitantes. Este ano, o carnaval cultural terá como tema #ExisteSambaemAdamantina.

A festa tem início no sábado, 18 de fevereiro, e segue até a terça-feira, 21 de fevereiro no Parque dos Pioneiros das 17h às 22h30. O palco montado no espaço terá um grupo de pagode e um grupo de samba e, ainda, a Jazz Band Los Kandangos.

Para os quatro dias de shows, já estão confirmados os grupos Vamos Envolver, Comunidade do Samba e Anima Samba.

Mas, a programação não acaba ao fim dos shows no Parque dos Pioneiros, porque logo depois o “Trem da Folia” vai percorrer os bares e restaurantes da cidade das 22h30 às 00h30. A iniciativa teve início ano passado.

“Decidimos manter esta iniciativa, ampliando as ações também com apresentações em palco, valorizando artistas, músicos e profissionais de eventos da cidade e da região”, afirma o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei.

Segundo ele, a pasta está nos preparativos do Carnaval 2023 que será uma oportunidade para a população se divertir e aproveitar de forma segura. “Prepare sua fantasia e venha festejar”, convida o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei da Silva.