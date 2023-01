FLÓRIDA: Rita Bove renova contrato com o Cruzeiro para 2023

Após encerrar a temporada de 2022 com o vice-campeonato mineiro de futebol feminino, a atleta floridense Rita Bove renovou seu contrato para a temporada de 2023 com o Cruzeiro Feminino.

Rita Bove anunciou a permanência no time mineiro em vídeo divulgado nas redes sociais.

Pelas “Cabulosas”, Rita Bove atuou em seis partidas na temporada 2022 com três gols marcados.

Vale ressaltar que o ano de 2022 foi marcado por uma grave lesão sofrida e que afastou a atleta floridense por oito meses dos gramados.

Após passar as férias na Cidade Amizade, Rita Bove se apresentou no começo deste ano no clube mineiro onde já iniciou a pré-temporada.