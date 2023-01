MARIÁPOLIS: Prévia do IBGE aponta 3.450 habitantes e fica abaixo do último Censo

No final do mês de dezembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a prévia do Censo 2022 e apontou que Mariápolis tem atualmente 3.450 habitantes.

O número mostra que o município teve uma diminuição de 466 habitantes em 12 anos, em relação ao Censo 2010, que contou 3.916 moradores de Mariápolis.

A prévia do Censo traz ainda uma outra revelação negativa. O número divulgado, e que ainda depende da divulgação oficial dos resultados, traz uma contagem abaixo da estimativa oficial do próprio IBGE, que calculava 4.098 habitantes para Mariápolis. A estimativa mais recente foi divulgada pelo órgão em 1º de julho do ano de 2021.

Conforme o IBGE, os dados preliminares divulgados no final de dezembro estão atualizados até o dia 25 de dezembro.