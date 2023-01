Tático Rodoviário apreende carreta com cerca de 225 mil maços de cigarros em Parapuã

Motorista receberia R$ 4 mil pelo transporte

Um homem, desempregado e com 39 anos de idade, foi preso por volta das 20h30 de ontem (26), na Rodovia Assis Chateaubriand, km 378, em Parapuã com uma carreta bitrem carregada de com cerca de 225 mil maços de cigarros contrabandeados.

A abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário ao veículo com placas de Maringá/PR, resultou na localização da carga de cigarros que não continha nota fiscal.



O motorista disse aos policiais que saiu de Paranavaí/PR com destino final em Campinas onde receberia R$ 4 mil pelo transporte.

Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal de Marília onde após pagar fiança foi liberado.

O veículo e a carga permaneceram apreendidos em pátio próprio da Polícia Federal.