Venda da antiga Usina Floralco gera grande repercussão

A indústria da extinta Usina Floralco Açúcar e Álcool de Flórida Paulista foi colocada à venda por seus atuais proprietários, o Grupo Rossignolo Agrícola.

A informação da venda da Usina Floralco noticiada pelo site e jornal Folha Regional, gerou grande repercussão em Flórida Paulista, sendo que sempre foi a expectativa da população floridense que voltasse a funcionar.

Uma vez vendida existe grande possibilidade do parque industrial ser desmontado e levado para outra cidade.

Vale destacar que a Usina Floralco durante muitos anos foi a maior geradora de empregos em Flórida Paulista, tanto na indústria como no corte de cana.

A reportagem do jornal e site Folha Regional falou com o empresário Fernando Fehr Pereira Lopes, que confirmou a venda do patrimônio.

Entre os motivos para a comercialização, Fernando elencou que devido à grande capacidade de moagem da usina, que é de 1.680.000 toneladas por safra, ficou inviabilizado colocá-la em funcionamento; uma vez que, atualmente, não há na região quantidade suficiente de cana-de-açúcar para suprir a sua demanda de produção.

O empresário destacou ainda que há a possibilidade de que o comprador possa colocá-la em funcionamento no local em que está instalada, evitando assim a necessidade de desmontá-la e realocá-la em outro município.

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

Por hora, a Usina Floralco tem a capacidade de moagem de 368,4 toneladas, sendo um total de 8.842 toneladas de cana por dia.

Já no quantitativo de produção, estão o açúcar cristal branco (15.000 sacos / dia), etanol anidro (229,5 m³ / dia) e a levedura seca (5,7 toneladas / dia).

Além da produção de derivados da cana-de-açúcar, a Usina Floralco possui capacidade de geração de energia elétrica para alto consumo, suficiente para obter a sua própria energia e ainda redirecionar a sobra para a rede de transmissão, abastecendo uma subestação de energia.