Acidente entre carro e moto na SP-294 deixa duas pessoas gravemente feridas

Dois moradores de Sagres, ficaram gravemente feridos (29), após grave acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros SP 294 em Osvaldo Cruz.

Segundo informações levantada no local as vítimas sendo uma mulher e um homem estavam em uma moto com placa de Sagres, quando um veículo gol com placas de Arco Iris, colidiu na traseira da moto.

Com o impacto os ocupantes da moto foram arremessados para cima do veículo e em seguida caíram à beira da rodovia.

A condutora da mota de 27 anos foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiro, onde após seu quadro clínico, estável foi transferido para o HC de Marília

O passageiro, foi socorrido pela Equipe de Resgate da Concessionária Eixo-SP, com fratura exposta em uma das pernas, também para a Santa Casa de Osvaldo Cruz e posteriormente também foi transferido para o HC de Marilia.

Já o motorista do veículo Gol com placas de Arco Iris, nada sofre, e após o teste do Bafômetro onde testou apontou 0,90 mg/l de álcool, recebendo voz de prisão em flagrante e conduzido ao plantão da Polícia Civil em Adamantina Ocorrência em andamento a qualquer momento mais informações.