FLÓRIDA: Prefeito Fróio concede 8% de reajuste para funcionalismo e 10% de aumento no vale alimentação

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio informou que após estudos da área técnica financeira da Prefeitura Municipal foi definido o índice de reajuste salarial do funcionalismo público municipal.

O prefeito Fróio informou que será concedido um reajuste salarial de 8% para todo o funcionalismo.

Também o cartão vale alimentação terá um aumento de 10% e desta forma passará de R$ 500,00 para R$ 550,00 mensal.

Os valores foram definidos em reunião realizada no dia 24 entre a equipe da administração municipal, com o prefeito Fróio e vice Nei Gazola, e o Sindicato dos Servidores Municipais que esteve com o presidente Wilson Martins e membros da diretoria, além do presidente da Câmara Municipal vereador professor Rafael e vereador Tiago Ribeiro de Souza.

O prefeito Fróio ainda destacou que os novos valores serão incorporados no pagamento do mês de janeiro, sendo que já foi enviado Projeto de Lei para a Câmara Municipal que irá apreciar em regime de urgência para os servidores já receberem os novos valores com o pagamento deste mês.

Finalizando, Fróio reafirmou o compromisso de valorização funcionalismo municipal que presta excelente serviço a favor da população e agradeceu a Câmara Municipal pela parceria em apreciar o Projeto de Lei em regime de urgência.