Um morador da Vila Monteiro em Flórida Paulista ganhou o prêmio no valor de R$ 300 mil no sorteio do SP CAP neste domingo (29).

Gidelson Silva de Jesus levou sozinho o valor de R$ 300 mil que foi sorteado no 4º prêmio do título de capitalização.

O SP CAP é o título de capitalização em que parte dos valores obtidos com a venda é revertido ao Hospital do Câncer de Presidente Prudente.