SALMOURÃO: Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024 inicia trabalho

A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salmourão que foi eleita no final do mês de dezembro, para comandar o legislativo no biênio 2023/2024 iniciou os trabalhos.

No dia 1º de janeiro, foi realizada a sessão solene para empossar a nova Mesa Diretora, sendo presidente o vereador Wesley Barbosa, vice-presidente o vereador Edson da Cruz, primeiro secretário o vereador Fernando Roçato e segundo secretário o vereador Carlos Pedro Gomes.

A sessão solene contou ainda com a participação dos vereadores Flávio Eduardo Rodrigues e João Leme dos Santos, além do secretário de administração da prefeitura municipal, Edis Gabau, que esteve representando a prefeita Sônia Gabau, e ainda servidores da Câmara Municipal de Salmourão.

Na oportunidade o novo presidente do legislativo de Salmourão, Wesley Barbosa, agradeceu todos os vereadores e reafirmou o seu compromisso de trabalhar em parceria com o Poder Executivo Municipal, sempre atento às necessidades, aos interesses e as prioridades da população. “Tenho a certeza de que todos juntos poderemos exercer a política participativa em prol de uma melhor qualidade de vida de todo o povo de Salmourão”, destacou Wesley Barbosa.