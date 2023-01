FLORA RICA: Prefeito e vereadores se reúnem com a Secretaria Municipal de Educação

O prefeito Fábio Florentino de Faria realizou no último dia 19 de janeiro uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença de vereadores.

O objetivo da reunião foi para tomar conhecimento da situação e discutirem às necessidades de melhorias na infraestrutura da escola e outros assuntos relacionados à educação no município.

De acordo com o prefeito, todos os presentes tiveram a oportunidade de tomar conhecimento da situação atual da escola Armando Lopes Moreno, e assim poderão garantir as melhores condições de ensino e aprendizado para os alunos do município.

O prefeito Fabio acredita que com diálogo entre os poderes executivo e legislativo e com os setores da administração municipal pode trazer maior agilidade na busca de atender melhor a população de Flora Rica.