FLÓRIDA: Saúde informa que mais de 2.400 pessoas estão com doses atrasadas da vacina da Covid-19

Com o retorno das aulas e a programação do Carnaval agendadas para região no mês de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde alerta sobre o reforço da vacinação contra a Covid-19.

Embora o número de casos positivos em Flórida Paulista tenha diminuído, semanalmente ainda persiste uma positividade em média de 10 casos no município.

A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é para as pessoas que estão em atrasos com as doses, procurar uma unidade de saúde e atualizar a carteira de vacinação.

De acordo com dados da Saúde Municipal, existem 327 pessoas sem realizar a 2ª dose da vacina, 2.107 sem tomar a 3ª dose, totalizando 2.434 pessoas com doses atrasadas. E seguindo o protocolo de vacinação, pessoas com 40 anos ou mais já podem fazer a 4ª dose da vacina, desde que haja um intervalo de quatro meses da 3ª dose.

Vale ressaltar que é necessário apresentar a carteira, CPF e comprovantes de vacinação.