Governo de SP entrega quatro pontes na região de Presidente Prudente

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta terça-feira (31), em Presidente Prudente, as obras de quatro pontes construídas pela Defesa Civil Estadual nos municípios de Presidente Prudente, Bilac, Taciba e Alfredo Marcondes.

Ao todo, as obras somam investimento de R$ 2,4 milhões e foram executadas por convênios celebrados entre o Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e os municípios, beneficiando diretamente toda a população da região.

“Estamos hoje entregando quatro pontes que foram construídas em locais prejudicados por fortes chuvas na região. Em Presidente Prudente, por exemplo, ela era esperada há 50 anos. Ficamos muito felizes em estarmos resolvendo um problema de conexão e dando fluidez à região”, disse Tarcísio de Freitas.

O município de Presidente Prudente foi contemplado com a ponte sobre o córrego Mandaguari, na estrada PSP-030, com investimento de R$ 1,1 milhão. Na cidade de Taciba, foi entregue a construção sobre o Córrego da Onça, na estrada TCB-010, que contou com investimento de cerca de R$ 497 mil.

Foi entregue ainda a ponte da estrada AFM-257º, localizada no município de Alfredo Marcondes, com repasse de cerca de R$ 850 mil na obra. Em Bilac, foi construída uma ponte na estrada BIL-030, sobre o Córrego da Lage, com investimento de aproximadamente R$ 542 mil.

“Nosso trabalho, como o realizado nesses municípios, faz parte de um importante serviço prestado pela Defesa Civil do Estado. É por meio das obras recuperativas que buscamos atender as comunidades locais, reconstruindo caminhos que possam trazer mais qualidade de vida e impacto social para a região”, afirmou o coordenador estadual de proteção e defesa civil, coronel PM Henguel Pereira.