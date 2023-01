IKEDA apresenta duas promoções semanais para Flórida Paulista

O Supermercados Ikeda de Flórida Paulista apresentou duas novas promoções semanais para os clientes da Cidade Amizade.

São as promoções “Segunda do Suíno” e “Sexta do Pão Francês” que já são sucesso entre os clientes.

As promoções Terça Verde, Quarta Filé e Quinta Verde continuam normalmente, além das dezenas de ofertas lançadas todas as quintas-feiras e que valem até sábado com descontos especiais.

Para garantir ainda mais descontos e vantagens, os clientes podem optar e utilizar o Cartão Black Supermercados Ikeda, que garante ainda mais economia na hora das compras, garantindo mais de 200 itens todas as semanas com descontos imperdíveis.

Economia todos os dias da semana é com o Supermercados Ikeda de Flórida Paulista.

Na avenida São Paulo, 263 – centro. Telefone: (18) 3581-1203 / Celular: (18) 99721-1203.