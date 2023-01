Mulher é encontrada morta com sinais de violência

A bastense Elizangela Andrade Cardoso, 40 anos de idade, foi encontrada morta com sinais de agressões em um barraco de madeira utilizado para guardar materiais de construção de uma obra, localizado em uma área verde na entrada do Jardim Novo Bastos, em Bastos (SP), nesta terça-feira, dia 31.

Familiares informaram que a suspeita é que ela possa ter sido assassinada.

Segundo informações, a vítima foi encontrada morta e caída no interior do barraco com ferimento na cabeça. A equipe da perícia Técnica da Polícia Cientifica, Policia Militar e Policia Civil estiveram no local.

O corpo da mulher foi conduzido pela funerária da Prefeitura Municipal de Bastos para o Instituto Médico Legal (IML) de Tupã para os exames que vão detectar as causas da morte.