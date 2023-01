REGIÃO: Lions Clube recebe visita oficial do presidente internacional

Os Lions Clubes de toda a Nova Alta Paulista, bem como os demais do Distrito LC 8, incluindo os das regiões de Marília, Araçatuba, Lins, Bauru e outras, estão em festa por receber a visita oficial do Presidente Internacional daquele movimento. É que Brian Sheehan e sua esposa Lori estarão em visita oficial ao Brasil, concentrando se inicialmente em Bauru de 2 a 4 de fevereiro.

Ele é membro do Lions Clube de Bird Island, EUA, desde 1991, e será a primeira visita que faz aos clubes brasileiros. Estará reunido com membros dos diferentes clubes do Distrito, razão pela qual a governadora do LC 8, Márcia Cristina Gonçalves, está conclamando para que os associados estejam na recepção, acompanhem e prestigiem os trabalhos do presidente internacional Brian Sheehan.