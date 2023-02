Câmara e Prefeitura se reúnem para implementar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A Câmara Municipal de Flórida Paulista e secretários municipais se reuniram na noite do dia 23, para debaterem diretrizes visando o alcance da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – “ODS” da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.



A pauta teve como intuito estabelecer um diálogo entre os dois poderes, executivo e legislativo, visando a cooperação entre ambos para que possam ser atingidos pelo município, entre eles: a erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho descente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura e outras.

Em conversa com a reportagem, o presidente da Câmara, vereador professor Rafael, avaliou a ação como bastante positiva, uma vez que com a união entre o executivo e legislativo, o município poderá fazer a sua parte com o intuito de cumprir as metas estabelecidas e assim garantir que tais objetivos atinjam e impactem diretamente na vida e no dia a dia da população floridense.