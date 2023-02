FLORA RICA: Prefeito reúne-se com o deputado Mauro Bragato

Na manhã do último sábado (28), o prefeito Fábio juntamente com o Secretário de Obras e Habitações Osmar, o Assessor Felipe Cordeiro e o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente Inaldo, estiveram com o Deputado Estadual Mauro Bragato na cidade de Presidente Prudente.

Durante a reunião, as necessidades da cidade foram discutidas, e o Deputado Bragato convidou o prefeito para ir a São Paulo para uma conversa com a Secretária da Educação Renato Feder.

O objetivo da audiência com o secretário de Educação é dar prioridade à reforma da escola Armando Lopes Moreno.

“O encontro com o deputado estadual Mauro Bragato foi uma oportunidade valiosa para discutir a importância e os esforços para melhorar a qualidade de vida em Flora Rica”, ressaltou o prefeito Fábio.