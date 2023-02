Janeiro registra quase 260 mm chuvas em Flórida Paulista

O mês de janeiro foi fechado com quase 260 mm de chuvas em Flórida Paulista.

Os dados foram obtidos pelo jornalismo Folha Regional junto à Casa da Agricultura, onde um pluviômetro faz diariamente a medição do volume de chuvas e precipitações, constando o total de 257,4 mm no primeiro mês do ano.

O dia mais chuvoso do mês foi registrado em 16 de janeiro, com 50,5 mm contabilizados.

Já o menos chuvoso, ou de menor quantidade registrada, foi 1,2 mm em 6 de janeiro.



Nossa reportagem também fez o levantamento do índice pluviométrico do mesmo período nos anos anteriores:

Janeiro / 2019 – 88,3 mm

Janeiro / 2020 – 119,5 mm

Janeiro / 2021 – 285,0 mm

Janeiro 2022 – 362,0 mm

A previsão do Climatempo Meteorologia é de que chuvas atinjam o município nos próximos dias.