Mariápolis E.C. conquista empate na Copa Arena Regional Society de Pracinha

O time do Mariápolis E.C. /Atlético Ousadia/Vidraçaria Xavier/ Vereadores Fernando Rombaldi e Bicudo/ Lucas Watanabe/ Gralha Sanches Poços, com o gol marcado pelo jogador Matheuzinho, conquistou um bom resultado ao empatar em 1 a 1 contra o bom Time da Roça F.C. (Pracinha), em um jogo muito disputado com várias chances de gols desperdiçadas.

A partida entre as equipes ocorreu na terça-feira (31) pela sétima rodada da 1° Copa Arena Regional de Futebol Society de Pracinha, que marcou ainda as partidas da Vila Jamil F.C/ André Calhas Nossa Senhora das Graças/ Mercado Aliança/ Bar do Beto/ Zé Valente/ Comercial Aguapeí/ Marcos Construtor, assumindo a liderança ao vencer de goleada por 4 a 0 o Galácticos/ Asfal (Lucélia) e no complemento da rodada o Red Bull F.C. (Pracinha) ficou no empate em 2 a 2 com o Sagres F.C.

CLASSIFICAÇÃO

Vila Jamil – 10, Caiabú – 7, Red Bull/ Pracinha -7, Time da Roça – 5, C.A. Morro – 4, Agropecuária – 4, Mariápolis – 4, Portuguesa e Sagres – 1 e Galácticos -00

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes de Pracinha – Coordenação- Juninho do Esportes.

– Na foto, os jogadores Alan e Thiago, do Mariápolis E.C.