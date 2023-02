Prefeito de Prudente Ed Thomas é reeleito como presidente da Unipontal

Com 39 votos, Ed Thomas segue na liderança da associação por mais dois anos

O prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, foi reeleito para a presidência da Unipontal (União dos Municípios do Pontal do Paranapanema) com 39 votos. A eleição aconteceu na manhã desta quarta-feira (01/02), na Câmara Municipal de Presidente Bernardes. A prefeita de Presidente Venceslau, Bárbara Vilches, que também concorreu ao cargo, obteve 26 votos.

Além de Ed Thomas como presidente, a nova diretoria do biênio 2023/2024 é composta pelo prefeito de Martinópolis, Marco Freita, no cargo de 1º vice-presidente; Reginaldo Nadinho, prefeito de Presidente Bernardes, como 2º vice-presidente; Rute Almeida, prefeita de Caiuá, como 1ª secretária; Marllon Albano, prefeito de Nantes, como 2º secretário; José Roque, prefeito de Tarabai, como 1º tesoureiro.

Também integram a nova diretoria Franklin Sanches, presidente da Câmara de Santo Anastácio, como 2º tesoureiro; Itamar dos Santos, prefeito de Narandiba, como 1º conselheiro; Alecy Rodrigues, presidente da Câmara de Anhumas, como 2º conselheiro, Ramiro Dourado, presidente da Câmara de Mirante do Paranapanema, como 3º conselheiro; Reginaldo Miranda, presidente da Câmara de Marabá Paulista, como 1º suplente conselheiro; José Roberto Sena; presidente da Câmara de Rancharia, como 2º suplente conselheiro; Anderson Dezinho, presidente da Câmara de Indiana, como 3º suplente conselheiro; Lucas Vitale, presidente da Câmara de Pirapozinho, como presidente da comissão temática; Paulo César Poretti, presidente da Câmara de Emilianópolis, vice-presidente da comissão temática; Andrey Luiz, presidente da Câmara de Estrela do Norte, 1º membro da comissão temática e Elton Sttoco, presidente da Câmara de Quatá, como 2º membro da comissão temática.

A votação, que reelegeu Ed Thomas por mais dois anos de mandato, foi composta por 65 votos de prefeitos e presidentes de Câmaras dos municípios que integram a associação: Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Iepê, Indiana, João Ramalho, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Nantes, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Pracinha, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Quatá, Rancharia, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, Santo Expedito, Taciba, Tarabai e Teodoro Sampaio.

Fundada em 2005, a Unipontal foi criada com o objetivo de promover o desenvolvimento regional do Pontal do Paranapanema, além de estimular a proximidade e a solidariedade entre os municípios do pontal.

O prefeito e presidente reeleito Ed Thomas comentou sobre o aumento de mais de 50% na arrecadação, no comparativo entre 2021 e 2022, que demonstra a confiança no trabalho que tem sido executado e na união entre os municípios na busca pelo desenvolvimento do pontal.

“A regularização fundiária do Pontal do Paranapanema, que era uma questão aguardada por todos os prefeitos, foi concretizada. Vai trazer a segurança e o desenvolvimento que nossa região precisa e merece”.

Ed também mencionou sobre outro problema enfrentado pela região, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, conhecida como sistema Cross. “Precisamos que o sistema seja regionalizado, que os leitos sejam expandidos. Nossa população precisa dessa atenção”.

Por fim, o presidente agradeceu a confiança, demonstrada nos 39 votos conquistados. “Vamos continuar trabalhando pela valorização do nosso oeste paulista, onde começa o estado de São Paulo, pela busca de incentivos e de recursos para nossa região”.