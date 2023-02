ARTIGO: Síndrome do coração partido e nossas emoções

A síndrome do coração partido também conhecida de cardiomiopatia de Takotsubo é considerada uma doença psicológica e rara com sintomas parecidos com os do infarto. Todas as emoções negativas que sofremos diariamente como as tristezas caracterizadas por baixa autoestima, angústias, medos, raivas entre outras podem comprometer nosso coração. Na maioria das vezes esta síndrome surge em mulheres acima dos 50 anos de idade ou no período pós-menopausa, mas também pode aparecer em pessoas de qualquer idade e atinge também os homens. Pessoas que já tiveram ferimentos na cabeça ou sofrem de algum transtorno mental têm mais chances de ter a síndrome do coração partido.

O nome coração partido é uma representação utilizada com a intenção de explicar uma intensa dor emocional ou um sofrimento que se sente após um evento traumático.

As emoções estão relacionadas a eventos que acontecem a nossa volta e são chamados de estímulos que mexem com nossas emoções. A síndrome também pode ser relacionada alguns traumas como separação, perdas de um ente querido, aposentadoria, envelhecimento ou perdas significativas como perder um animalzinho de estimação.



O coração partido pode apresentar um descompasso temporário no seu funcionamento por uma descarga excessiva de adrenalina na corrente circulatória.

Os casos de Síndrome do coração partido tiveram um aumento durante a pandemia. Os sintomas são aperto no peito, tonturas, dificuldade para respirar, vômitos, dores no estomago, depressão muito cansaço, perda de sono, pensamentos suicidas entre outros.

A síndrome pode ser prevenida com exercícios físicos e atividades prazerosas como fazer caminhadas e apreciar a natureza. Dependendo da gravidade dos sintomas apresentados pelo paciente o tratamento pode ser medicamentoso indicado por um cardiologista.

É também fundamental buscar ajuda de um psicólogo principalmente em momentos de fortes emoções. Essa enfermidade tem baixo índice de morte ou complicações graves.

Cidinha Pascoaloto-Psicóloga -CRP 06/158174

