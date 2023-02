Caminhonete com três ocupantes tomba em vicinal

Um acidente foi registrado por volta das 11h30 da manhã desta quinta-feira (02) na vicinal da Aymoré próximo a ponte entre os municípios de Presidente Venceslau e Caiuá.

Segundo informações, uma caminhonete modelo S10, com três passageiros, vinha no sentido Distrito de Campinal para Presidente Venceslau, quando o motorista de 42 anos perdeu o controle da direção, derrapou na pista e acabou capotando o veículo do lado contrário da via.

Chovia muito no momento do acidente e após o capotamento os três ocupantes, que são moradores do Campinal, saíram do veículo sem nenhum ferimento.

O acidente aconteceu na altura do km 21 da vicinal, na subida após a ponta da Aymoré no sentido Presidente Venceslau.