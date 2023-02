FLÓRIDA: Campeonato de Futebol Médio começa domingo com três jogos

Começa no próximo domingo (5), o 3ª Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre de Flórida Paulista. Três jogos estão agendados para ocorrer na primeira rodada da competição.

Promovido pela Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, o Campeonato de Futebol Médio contará com a participação de 11 equipes divididas em duas chaves.

De acordo com o regulamento da competição, quatro equipes de cada chave se classificam para as quartas de finais. No confronto de cada grupo 1º lugar x 4º lugar e 2º lugar x 3º lugar. As vencedoras se garantem para as semifinais. A final está programada para acontecer em 15 de maio.

CHAVE A

Barbearia Império do Corte F.C.

Supermercado Ikeda

Juvenas F.C.

D’Tudo

Magrão Ferro Velho/ Eletro Lis

CHAVE B

JapaCar/Bar do Catenga

Amigos do Santin

Batista F.C.

Galáticos

Indaiá/Primeira Veículos

Clube dos Caminhoneiros

CONFRONTOS DA PRIMEIRA RODADA

8h – JapaCar/Bar do Catenga x Amigos do Santin

9h – Indaiá/Primeira Veículos x Clube dos Caminheiros

10h – Galáticos x Batista F.C.

O 3ª Campeonato de Futebol Médio será disputado no campo de futebol do Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”. As partidas acontecem aos domingos.