Floridense recebe prêmio de R$ 300 mil

Gidelson Silva de Jesus, 37 anos, casado, pai de dois filhos, trabalhador da construção civil em Flórida Paulista, ganhou o prêmio de R$ 300 mil do último sorteio do SP Cap.

Ao receber o prêmio, ele declarou: “Não tem como não ficar feliz, porque veio em uma boa hora graças a Deus. No momento do programa eu estava trabalhando e meu cunhado me ligou avisando, logo em seguida o SP Cap entrou em contato. Eu fiquei surpreso. Pra quem trabalha na construção civil todo santo dia o mês inteiro pra ganhar só um pouquinho, levar R$ 300 mil é bom demais. Vou aproveitar esse prêmio e investir na construção de casas, fazer render esse dinheiro. Faz cinco anos que eu compro e eu nunca fiquei uma semana sequer sem comprar. Em 2018 eu inclusive ganhei uma moto no giro da sorte. Continuei comprando e ganhei de novo”.