Homem morre em grave acidente entre carro e caminhão

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o automóvel, com placas de Porto Alegre (RS), transitava no sentido Presidente Venceslau (SP) a Teodoro Sampaio (SP), quando, por motivos a serem esclarecidos, colidiu frontalmente com o caminhão, com placas de Santo Ângelo (RS), que transitava no sentido oposto.