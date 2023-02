PARAPUÃ: Funcionalismo, vale alimentação e bolsa estágio recebem reajuste de 10% e abono pecuniário

Conforme anunciado pelo prefeito Gilmar e vice-prefeito Milton, no almoço em comemoração ao Dia dos Servidores Públicos realizado no final do mês de outubro do ano passado, dando prosseguimento ao Plano de Valorização e Carreira do Funcionalismo Público Municipal de Parapuã, foi enviado à Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 01/2023, que “dispõe sobre a revisão geral anual e reajuste dos vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Parapuã, revisão geral anual e reajuste do auxílio alimentação, e dá outras providências.”.

Aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, todos os servidores municipais, ativos e inativos, a partir do mês janeiro (pagamento em fevereiro) terão um aumento de 10% no vencimento base.

Além do reajuste mencionado, todos os servidores municipais, ativos e inativos, receberão um Abono Pecuniário, no valor de R$ 125,00 para que todos os funcionários municipais recebam acima do salário mínimo nacional, corrigindo uma distorção que há tempos acomete os servidores que ganham o piso do funcionalismo municipal. O Abono Pecuniário vai ser incorporado ao salário base para todos os fins, especialmente para cálculo das demais vantagens remuneratórias.

O vale alimentação também será reajustado em 10% passando de R$ 433,77, para o valor corrigido de R$ 477,15.

Finalmente, através do Decreto Municipal nº 4.249, de 20 de janeiro de 2023, a Administração Municipal, corrigiu em 10% o valor da Bolsa Estágio mensal, passando de R$ 600,00, para o valor atualizado de R$ 660,00.