FLÓRIDA: Reforma e modernização do Ginásio de Esportes terá investimento de mais de R$ 820 mil

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista contratou através de licitação uma empresa especializada para a execução de obras de reforma e adequação visando a modernização do Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi, localizado no centro da cidade.

No processo de licitação realizado pela Prefeitura, foi vencedora a empresa Antonio Carlos Pereira (Mineiro Serralheria) de Flórida Paulista, que apresentou a proposta de R$ 824.487,41.

De acordo com processo licitatório realizado pela Prefeitura de Flórida Paulista, a empresa foi contratada por regime de empreitada por preço global, compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços.

No final do mês de dezembro, foi assinado o contrato entre a Prefeitura e a empresa para início das obras no Ginásio de Esportes.

Desde o início deste ano, a empresa contratada está trabalhando com a demolição das partes que serão reconstruídas.

As obras deverão beneficiar diversas partes do Ginásio de Esportes como telhado, vestiários e outros, visando garantir melhor conforto e segurança aos esportistas e deixando o local para receber além de eventos esportivos, também culturais.

Para a execução da obra foi conquistada uma verba no valor de R$ 700 mil viabilizada pelo deputado estadual Vinicius Camarinha junto ao Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, atendendo solicitação do prefeito Wilson Fróio Júnior.