PERIGO! Chuvas levam parte da pista próximo da antiga usina em Flórida Paulista

As fortes chuvas que caíram sobre Flórida Paulista na tarde de hoje resultaram no rompimento do aterro às margens da vicinal que liga Flórida Paulista ao Distrito de Indaiá, próximo da usina antiga usina Floralco.

Equipes da Prefeitura e Defesa Civil Municipal se deslocaram para o ponto afetado e realizaram os trabalhos iniciais que antecedem a recuperação do trecho afetado, além da ampla sinalização.

Aos motoristas, a recomendação da Defesa Civil é para que reduzam a velocidade e se atentem aos riscos aí se aproximarem do local visando evitar acidentes.