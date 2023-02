Portuguesa é surpreendida na Copa Arena Regional de Futebol Society de Pracinha

A equipe adamantinense da Portuguesa do treinador Sérgio Teixeira, ficou bem distantes das primeiras colocações da 1° Copa Arena Regional de Futebol Society de Pracinha.

Em partida realizada pela sétima rodada, realizada na quinta-feira (2/2), o time acabou sendo surpreendido pelo Sagres F.C. ao ser derrotado por 3 a 1, com o gol marcado por Maurício. A derrota deixou a equipe nas últimas colocações.

A rodada marcou ainda: C.A. do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira venceu por 4 a 2 Agropecuária F.C. e o no encerramento da rodada o Mariápolis E.C. /Atlético Ousadia/Vidraçaria Xavier/ Vereadores Fernando Rombaldi e Bicudo/ Lucas Watanabe/ Gralha Sanches Poços empatou em 2 a 2 com o Galácticos Lucélia/Asfal.

CLASSIFICAÇÃO

Vila Jamil – 10, Morro – 7, Caiabú – 7, Red Bull/ Pracinha -7, Time da Roça – 5, Mariápolis – 5, Agropecuária – 4, Sagres – 4, Portuguesa e Galácticos -01

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes – Coordenação- Juninho do Esportes.