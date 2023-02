Dois são presos e droga é apreendida pela Força Tática

Prisões ocorreram na noite de ontem (4). A viatura de área do município prestou apoio na ocorrência



Duas pessoas de 20 e 28 anos de idade foram presas por tráfico de entorpecentes na noite deste sábado (4), por volta das 19h45 em Flórida Paulista em uma ação da Força Tática que contou com o apoio da viatura de radiopatrulhamento do município.

Durante patrulhamento pela Avenida Wilson Fróio (antiga Independência), os policiais militares se depararam com os dois envolvidos sentados em um banco e que ao perceberem a aproximação da viatura, passaram a se portar de maneira estranha, motivando a abordagem.



Na busca pessoal foi localizada uma porção de maconha, que segundo consta no boletim de ocorrência, o autor informou que seria entregue para outra pessoa e ainda que havia mais drogas em sua residência.

Outra equipe se deslocou até a residência informada e ao chegar ao local, um indivíduo teria se evadido pulando para o fundo da edificação, desobedeceu às ordens de parada, mas foi contido após cerco policial.

Na residência foram localizadas mais três porções maiores de maconha, além de uma balança de precisão e apetrechos para o embalo de drogas.



Ambos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados para o Plantão Policial de Adamantina onde permaneceram à disposição da Justiça.

Foram apreendidos nesta ocorrência 0,295 kg de maconha; uma balança; material para embalo de drogas; um celular e R$ 100 em dinheiro, possivelmente proveniente da venda de entorpecentes.