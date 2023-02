Homem morre afogado durante pesca em açude em Flora Rica

Um homem de 56 anos de idade morreu na tarde deste sábado (4), vítima de afogamento em Flora Rica.

Segundo a Polícia Civil, ele pescava em um açude de uma propriedade rural do município, quando teria afundado repentinamente e não mais voltou à superfície.

A sobrinha entrou em contato com a Polícia Militar que compareceu ao local e acionou o Corpo de Bombeiros que fez buscas e localizou a vítima que infelizmente já estava sem vida no fundo do açude.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para a realização de exames. A Polícia Civil apura o caso.