Santo Dourado projeta ampliação, expansão e geração de mais empregos em Flórida Paulista

Há seis anos de sua implantação e atuação no município de Florida Paulista, a Alimentos Santo Dourado, empresa que desenvolve atividade de produção de ovos de codorna em conserva, está com projetos de ampliação, expansão e o mais importante, geração de mais empregos no município.

Esta empresa busca sua matéria prima que são ovos de codornas em municípios de outras regiões, mas está com o objetivo de implantar a granja de produção em Florida Paulista, além de proporcionar a atividade de integralização com proprietários rurais que tenham interesse de iniciar atividade na produção de ovos para a empresa, com intuito de expandir a produção, já que vem atingindo um mercado consumidor imenso e assim necessitando mais matéria prima que são os ovos de codornas.

Segundo Guilherme Angeloni, proprietário da empresa Santo Dourado, o projeto será desenvolvido no local onde hoje está localizado o empreendimento (no prédio da antiga termoelétrica), onde são processados ovos de codorna para todo o Brasil e que é referência no segmento.

“Este projeto vai trazer grande desenvolvimento ao município de Florida Paulista e região, não somente na geração de empregos diretos, mas na oportunidade de granjas para produção de ovos, a valorização do agronegócio na produção de grãos como milho e soja que são matéria prima para os futuros granjeiros empreendedores”, destacou Guilherme.

Para que o projeto possa ser colocado em prática, a empresa Santo Dourado necessita de apoio do poder executivo, em conjunto com a poder legislativo através dos vereadores da Câmara Municipal, na aprovação de um projeto de lei que dê a possibilidade de realização deste investimento que trará o desenvolvimento apresentado pela empresa acima.

O empresário também frisou os investimentos realizados ao longo dos últimos anos no local em que antigamente se encontrava em situação de total abandono e inservível para o município e que hoje, gera dezenas de empregos diretos e indiretos, fomentando assim a economia local nos mais diversos segmentos e ainda que todos os acordos firmados pela Santo Dourado no contrato de concessão junto à Prefeitura foram cumpridos antes mesmo do prazo estipulado.

Guilherme Angeloni informou ainda que o projeto de ampliação, expansão e geração de empregos da Santo Dourado vai proporcionar o desenvolvimento de uma nova atividade na área do mesmo seguimento a ser apresentado posterior a aprovação do seu pedido as autoridades locais.