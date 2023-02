Equipamentos da Usina Floralco podem ir para o exterior

Os equipamentos da Usina Floralco, localizada no município de Flórida Paulista, à Noroeste do Estado de São Paulo, podem voltar a operar em outras localidades, inclusive fora do Brasil. Segundo informou a E-Machine Comercial S.A., empresa responsável pela gestão da venda dos ativos da usina, já existem negociações em andamento com grupos do Brasil, da América Latina e África, para aquisição de maquinários e equipamentos.

A unidade produtora de açúcar e etanol teve falência decretada em 2017, e foi arrematada em leilão em 2019. Com capacidade diária de aproximadamente 230 mil litros de etanol e 15 mil sacas de açúcar, a usina conta com uma fábrica de levedura com capacidade de 5,7 toneladas/dia, além de duas linhas de moendas, caldeiras e de produção de vapor e energia elétrica para autoconsumo.

A decisão pela venda do parque fabril da Floralco foi precedida por um minucioso estudo realizado por uma equipe multidisciplinar que considerou os aspectos industriais, agrícolas, econômicos, jurídicos, sociais e ambientais do negócio. Embora, os equipamentos façam da antiga unidade uma excelente indústria, a região apresenta baixa produtividade agrícola para a cana-de-açúcar e uma concorrência industrial por essa matéria-prima, o que eleva os custos diretos de produção que chegam a representar 85% do seu custo total.

“Ofertas para aquisição e operação no local ainda podem ser avaliadas, contudo, a venda dos equipamentos deve continuar, assim como a oportunidade de adquirir ilhas do negócio como, a destilaria, a fábrica de açúcar, as caldeiras e os turbogeradores, por exemplo, atendendo às demandas do mercado interno e externo”, complementou Milton Ferreira Gomes Filho, CEO da E-Machine.

As informações da Usina Floralco, bem como dos equipamentos e maquinários disponíveis para venda, já estão no site da E-Machine (www.e-machine.com.br) e podem ser consultados por lá. Outro caminho é entrar em contato diretamente com o departamento comercial da empresa. A expectativa de conclusão de todo o processo de venda é de aproximadamente 180 dias.

Entenda: Usina Floralco, Flórida Paulista-SP

A Usina Floralco, é uma unidade produtora de açúcar e etanol, localizada em Flórida Paulista, interior do estado de São Paulo, que estava em recuperação judicial desde 2010 e teve falência decretada em 2017. A usina foi arrematada em leilão em 2019 por um empresário do ramo têxtil e de construção civil por cerca de R$54 milhões. Anteriormente pertencente às massas falidas da Floralco Açúcar e Álcool e da GAM Empreendimentos e Participações, a planta tem capacidade de moagem de 1.680.000 toneladas cana/safra e hoje encontra-se à venda tanto a unidade completa quanto os seus respectivos ativos.

A E-Machine

A E-Machine é uma empresa brasileira especializada na compra e venda de equipamentos industriais e maquinários agrícolas, além de negociações nacionais e internacionais no setor de agroindustrial. A companhia atua há mais de 20 anos neste segmento e possui matriz estrategicamente instalada em uma área de mais de 48 mil m2 na cidade de Sertãozinho-SP.