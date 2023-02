FLORA RICA: Em audiência com o Governo do Estado, prefeito apresenta reivindicações

O prefeito de Flora Rica, Fábio Florentino de Faria acompanhado do vereador Marcos Pereira Sena e do secretário da Agricultura e Meio Ambiente Inaldo Nascimento, esteve no dia 24 de janeiro, no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo para participar da reunião dos prefeitos da União dos Municípios do Pontal do Paranapanema (Unipontal).

A reunião teve como objetivo apresentar as demandas prioritárias das cidades ao secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab e o gestor de Convênios do Estado, Ronaldo Souza Camargo.

Na ocasião, o prefeito Fábio apresentou e protocolou três pedidos de obras, sendo a construção de uma ponte na estrada Santa Clara e a revitalização do bosque.

Com a ajuda do assessor de Kassab, Carlos Takahashi, o prefeito protocolou mais um pedido de reforma para a escola municipal Armando Lopes Moreno e a estadual Guilherme Buzinaro que será enviado para a Secretaria de Educação.

O prefeito Fábio expressou a importância dessas obras que irá trazer desenvolvimento e infraestrutura para a cidade de Flora Rica.

Fábio afirmou que a construção da ponte na estrada Santa Clara será essencial para o escoamento da produção agrícola e para o desenvolvimento econômico da região. Além disso, a revitalização do bosque trará mais qualidade de vida para a população, enquanto a reforma da escola melhorará as condições de ensino e aprendizagem para as crianças e jovens da cidade.

Além disso, a Casa Civil anunciou ao prefeito Fábio que irá liberar em breve um investimento no valor de R$ 400 mil para recapeamento asfáltico.