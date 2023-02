Motorista é preso após acidente

Um morador de Inúbia Paulista, 58 anos, foi preso na noite deste sábado 04, após se envolver em um acidente sem vítima em Osvaldo Cruz.



Segundo testemunhas, o morador de Inúbia Paulista dirigia um veículo Corsa pela rua Said Jundi, quando colidiu lateralmente com outro veículo que vinha sentido contrário, e tentou fugir.



Apresentando sinais de embriaguez o motorista do Corsa foi impedido de fugir e com a chegada dos policiais se negou fazer o teste do Bafômetro, sendo assim recebendo voz de prisão e conduzido ao plantão da Polícia Civil em Adamantina onde a autoridade de plantão ratificou a prisão.



O morador de Inúbia Paulista deve passar por uma audiência de custódia.