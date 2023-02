Polícia Militar registra tentativa de furto de gado

A Polícia Militar de Sagres registrou uma ocorrência de tentativa de furto de gado, na tarde deste sábado 04, no bairro Pingo de Ouro.



Segundo a vítima o mesmo foi avisado por um vizinho que havia pessoas em sua propriedade e quando se deslocava para sua propriedade se descolou com dois veículos sendo um Honda Civic, no qual tinha como motorista uma mulher e uma Strada de cor escura.



Já na propriedade ainda a vítima a mesma encontrou um gado sangrando e três presos na mangueira, sendo assim a vítima retornou atrás dos meliantes que fugiram em meio ao carnaval sentido Sagres a Fazenda Montolar.



Diante do fatos foram realizadas buscas por todas as cidades vizinhas, mas sem êxito de localizar os meliantes e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil do município.