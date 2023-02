Red Bull F.C./Pracinha vence na Copa Arena Regional de Futebol Society

O time do Red Bull F.C. / Pracinha obteve um bom resultado, que o colocou na primeira colocação da competição.

Em partida realizada no sábado (4) pela a oitava rodada da 1ª edição da Copa Arena Regional de Futebol Society de Pracinha, os comandados do treinador Rafael Dias, derrotou por 2 a 1 a Portuguesa F.C./ Adamantina, com os gols marcados por Jacio/ Tupã e Fafá, em duelo muito disputado entre as duas equipes.

A oitava rodada marcou ainda o empate em 1 a 1 entre C.A. do Morro/ Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria e Caiabú F.C. e ainda o Time da Roça F.C. vencendo de goleada por 4 a 1 o Sagres F.C.

CLASSIFICAÇÃO

Vila Jamil – 10, Red Bull/ Pracinha – 10, Morro – 8, Caiabú – 8, Time da Roça – 8, Mariápolis – 5, Agropecuária – 4, Sagres – 4, Portuguesa e Galácticos – 01

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes – Coordenação- Juninho do Esportes.

Na foto, o treinador Rafael Dias, do time do Red Bull F.C./Pracinha.