Carreta tomba na SP-294

Na manhã desta terça-feira, dia 7, um caminhão bitrem, que transportava uma carga de farelo de amendoim, tombou na alça do trevo de acesso a Iacri (SP), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294). As informações iniciais são de que o motorista de 54 anos, morador em Assis (SP), sofreu ferimentos leves.



De acordo com informações, a carreta, placas de Assis (SP), que havia carregado uma carga de farelo amendoim em Paraguaçu Paulista (SP), ao fazer o trevo de Iacri para seguir no sentido de Parapuã, por motivos a serem esclarecidos, tombou no acostamento, ficando pequena parte do caminhão e da bitrem sobre a pista.

O acidente de trânsito aconteceu por volta das 05h30 da madrugada de hoje (7) e foi registrada pela Polícia Rodoviária de Tupã (SP), com apoio da concessionária Eixo.