FLORA RICA: Prefeito participa de encontro do governador do Estado Tarcísio Freitas

O prefeito de Flora Rica Fábio Florentino de Faria esteve em São Paulo na segunda-feira, dia 6, onde participou de um almoço no Palácio dos Bandeirantes, junto com o Governador do Estado Tarcísio Freitas, o Secretário de Governo e Relações Institucionais Gilberto Kassab e juntamente com outros prefeitos da Amnap.

O objetivo principal deste encontro foi para apresentar a formação do consórcio da Nova Alta Paulista e discutir assuntos relevantes para a região.

O consórcio do estado é uma iniciativa que visa promover a cooperação entre os municípios, facilitando a prestação de serviços públicos e o desenvolvimento da região. Isso inclui ações em áreas como saúde, educação, segurança e meio ambiente.

A formação do consórcio é fundamental para que a região possa enfrentar desafios comuns e alcançar resultados mais significativos.

Por fim, os prefeitos também tiveram a oportunidade de discutir assuntos particulares de cada cidade com o secretário-chefe da Casa Civil. Eles puderam expor suas necessidades específicas e buscar ajuda e orientação para solucionar os problemas de suas cidades.

O prefeito Fabio considerou o encontro com o governador e secretários de extrema importância.