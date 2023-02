FLÓRIDA: Vice-prefeito reúne-se com deputado Mauro Bragato e trata sobre atendimento da população floridense no setor de Saúde

O vice-prefeito de Flórida Paulista, Sidnei Gazola foi recebido pelo deputado estadual Mauro Bragato em seu escritório político em Presidente Prudente.

A reunião teve como objetivo tratar sobre prioridades de Flórida Paulista junto ao Governo do Estado, onde o deputado Mauro Bragato buscará agilizar audiências para concretizar a liberação de recursos.

Também na oportunidade foi tratado sobre o atendimento da população floridense na área de Saúde tendo como prioridade o atendimento em Presidente Prudente. Atualmente a referência de atendimento no setor de Saúde para Flórida Paulista é a cidade de Marília.

Foi destacado que o acesso de Flórida Paulista e cidades vizinhas com Presidente Prudente irá facilitar com pavimentação da vicinal ligando o rio do Peixe/Florida com Ameliópolis/Prudente.

Desta forma foi tratado formas de agilizar o atendimento da população floridense através do setor de Saúde em Presidente Prudente.