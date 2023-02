JUNQUEIRÓPOLIS: Diretoria de Trânsito reforça a sinalização de solo no entorno das escolas

A Prefeitura de Junqueirópolis através do setor de Trânsito, realizou novos serviços de sinalização com pinturas de solo de pare e faixa de pedestres, nas ruas do entorno e adjacentes às escolas municipais, estaduais e particulares do município.

De acordo com o Eliomar Gonçalves da Diretoria de Trânsito, o reforço na sinalização é para oferecer mais segurança aos alunos e pais que usam aqueles perímetros de grande fluxo de veículos, durante os horários de entrada e saída de alunos.

A volta às aulas aconteceu na quarta-feira (1º), em horário normal, tanto no CEI – Escola de Educação Infantil, como nas Escolas de Ensino Fundamental, sendo chamado a atenção dos condutores de veículos para que fiquem atentos à sinalização de trânsito no perímetro urbano da cidade, com destaque ao entorno das escolas.