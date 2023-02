Munições são apreendidas em operação que investiga crime de licitações na Prefeitura de Flora Rica

A Polícia Civil informou a atualização final da operação “A Grande Família”, desencadeada nos municípios de Dracena e Junqueirópolis na manhã de hoje (7) com o intuito de apurar crimes em licitações e contratos celebrados pela Prefeitura de Flora Rica.

Nesta segunda fase das investigações, apura-se fraudes em licitações e contratos celebrados pela Administração Pública Municipal no ano de 2021 visando à aquisição de equipamentos eletrônicos (desktops e notebooks), o que, em tese, pode configurar a prática do crime de frustração ou fraude ao caráter competitivo do processo licitatório, com intuito de obter vantagem, previsto no Código Penal Brasileiro, com pena de 04 a 08 anos de reclusão e multa.



Foram cumpridos 12 mandados de buscas em residências e estabelecimentos comerciais que são investigados e que tiveram como resultado a apreensão de três celulares; dois notebooks; documentos diversos relacionados ao Inquérito Policial; dois carregadores compatíveis para arma de calibre 9mm; 177 cartuchos de munições calibre 9mm e 50 cartuchos de munições calibre 12.

As ações contaram com a participação de 45 policiais civis, dois Promotores de Justiça e 10 viaturas policiais.

Com a conclusão da operação, considerada sucesso pela Polícia Civil, inquérito segue em andamento.