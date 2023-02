Operação prende cinco suspeitos de integrar facção criminosa com atuação na Penitenciária de Dracena

As investigações tiveram início em julho do ano passado, quando a mulher foi surpreendida por agentes penais ao sair da Penitenciária de Dracena com vários manuscritos escondidos sob as roupas que vestia. Ela é esposa do rapaz, de 23 anos, que também foi preso nesta segunda-feira (6), e os manuscritos apreendidos naquela ocasião continham informações relacionadas a atividades criminosas.