PIX SOLIDÁRIO: Campanha para a Santa Casa de Flórida Paulista

Com o slogan “Pix Solidário: De um real a um milhão, receba a nossa gratidão”, o novo provedor da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, Aguinaldo Carvalho, inicia seus trabalhos, dando continuidade às ações necessárias para a manutenção e ampliação dos serviços de saúde oferecidos para toda a população.



A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, é uma instituição filantrópica (sem fins lucrativos) que desempenha atividades de atendimento em urgência/emergência e internações nas clinicas médicas, cirúrgicas, obstétricas/pediátricas e Ambulatório. Também faz atividades complementares de diagnóstico e tratamento (Fisioterapia, Radiologia, Patologia Clinica e Ultra-sonogrofia). Realiza ações voltadas ao atendimento SUS visando a cura e melhoria da qualidade de vida da população mantendo atendimento de 24 horas.



O hospital é cadastrado com 47 leitos (sendo 30 destinados ao SUS), mantendo serviços de RX, maternidade, berçário, pediatria, clinica médica, atendimento de urgência/emergência e atendimentos ambulatoriais.



Em caráter filantrópico o hospital visa atender suas finalidades, sempre com empenho da diretoria, corpo clínico e funcionários, a todos que chegam precisando de cuidados curativos para a promoção da saúde.



Segundo o provedor, “no mês de dezembro de 2022 as despesas foram R$ 271.206,86 e as receitas R$ 252.894,46 gerando assim um déficit de R$ 18.312,40, por isso a campanha do PIX Solidário chegaria em boa hora para conseguirmos equilibrarmos nossas finanças”.



Aguinaldo ainda diz que a instituição é agradecida por todas as doações, campanhas, convênios, leilões, depósitos financeiros avulsos, trabalhos voluntários e as orações vindas de todas as expressões de fé religiosa.



As doações podem ser feitas pela chave PIX 47929187000176, que é o CNPJ da Santa Casa vinculado a conta corrente 105.643-3 da agência 0920-2 do Banco do Brasil.