Alunos de Agronomia da UniFAI criam Campo Agrotecnológico

Por meio do Programa de Extensão Multidisciplinar “UniFAI: Inovação & Desenvolvimento Regional”, estudantes do 7º termo de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), com apoio de alguns graduados em 2022, desenvolveram um Campo Agrotecnológico, que consiste no plantio de diversas culturas agronômicas para alimentação animal.

“O projeto contribuirá no ensino, pesquisa e extensão dos cursos de Agronomia e Veterinária, que inclusive cedeu a área para a execução”, afirma o docente do curso, Prof. Dr. Vagner A. Belo de Oliveira.

De forma voluntária, os estudantes – com a colaboração de algumas empresas e disponibilidade de maquinário cedido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Adamantina – financiaram e trabalharam para a construção do campo.

As ações são desenvolvidas todos os sábados de forma ininterrupta com atuação e presença dos alunos, inclusive no período de férias, denotando o entusiasmo com o trabalho teórico, discutido em sala, com o prático no campo.

Hoje o Campo Agrotecnológico conta com diversas plantas forrageiras: Panicum maximum cv. Mombaça e cv.Massai, Brachiaria ruziziensis, Brachiaria brizantha (Syn. Urochloa brizantha) cv MG-4, e cv. Marandu, clone de Pennisetum purpureum (Capim-elefante BRS Capiaçu), sorgo, milheto, crambe (rotação de culturas), mix de nabo forrageiro e milheto (adubação verde) e diversos grãos: amendoim, feijão, soja, milho (crioulo) e girassol.

Outra novidade do projeto é o trabalho de difusão tecnológica para a produção resiliente de alimentos, frente às mudanças climáticas, com a visita de produtores rurais da agricultura familiar, que recebem composto orgânico da Prefeitura e doam frutas e verduras a quem mais necessita (parte de outro projeto do Programa UniFAI: Inovação & Desenvolvimento Regional). Os temas discutidos versam sobre agroecologia e produção resiliente, “numa experiência em que todos se beneficiam. Ganham os alunos, os produtores e a sociedade como um todo com aproximação de diversos atores, inclusive da iniciativa privada com a instituição”, frisa.

O local é de fácil acesso, pela vicinal Antonio Barberato. A área fica em frente a uma majestosa Seringueira (conhecida como Figueirona). Neste local são mostrados in loco técnicas simples, porém avançadas de agricultura resiliente frente às mudanças climáticas, como adubação orgânica e organomineral, análise de solo/planta, manejo integrado de pragas-doenças e plantas invasoras, tecnologia de aplicação, utilização de sementes (milho e feijão) do tipo Crioulo, dentre outras ações.

Para o aluno Wigner Miller Ferreira da Silva, o projeto tem grande influência para a vida acadêmica e profissional do aluno. “Conseguimos colocar em prática todas as etapas, que ocorre em uma safra, porém, acompanhando diversas culturas, como amendoim, sorgo, soja, milheto, milho, entre outros. Levamos todos os conhecimentos teórico de todos os termos concluídos para o campo”, relata.

O estudante Bruno Rosa Alves afirma que o Campo Agrotecnológico além de ser um grande aprendizado para os alunos do curso da UniFAI, “serve também para os agricultores da região fazerem visitas para agregar conhecimentos em ambas as partes, e conseguimos adquirir experiências de como é a vida do produtor em campo”.

Para Gabriela Santana Arruda, o projeto foi uma proposta abraçada pelo professor Vagner, objetivando relacionar o aprendizado com a prática, principalmente para aqueles alunos que ainda não possuem contato com o campo e com produtores rurais.

“Foi um trabalho de muita dedicação por parte de cada aluno e do professor, mesmo nas férias vamos ao Campo Agrotecnológico para deixar tudo bem manejado e organizado. Devo dar ênfase no empenho dos alunos que mesmo morando em cidades mais distantes de Adamantina, continuaram indo até a área de produção. Só tenho a agradecer todo conhecimento passado pelo professor Vagner durante as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão no mesmo local”, ressalta.

“O trabalho desenvolvido é muito gratificante, agradecemos a Pró-Reitoria de Extensão e a diretoria administrativa por possibilitar mais essa ação”, completou o professor Vagner.

O curso de Agronomia da UniFAI é coordenado atualmente pelo Prof. Dr. José Carlos Cavichioli.