OSVALDO CRUZ: Obras no Estádio Municipal chegam ao final de execução da primeira etapa

O ano de 2023 começa como vários outros anos passados no futebol profissional de Osvaldo Cruz. Como todos os anos, obras que parecem intermináveis no Estádio Breno Ribeiro do Val e a formação do elenco para a temporada.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz investiu perto de R$ 1 milhão para adequações no Estádio Breno Ribeiro do Val e a primeira etapa das obras está no fim.

No dia 26 de janeiro, a pedido do município, a Polícia Militar fez uma inspeção prévia na praça esportiva.

O objetivo da Prefeitura é terminar as obras dentro do que as autoridades de Segurança Pública exigem para evitar problemas nas vistorias finais.

Com a execução da primeira etapa das obras no Estádio irá garantir a presença de público nos jogos que serão disputados no B2 a partir do mês de abril.

De acordo com a Prefeitura, esta primeira etapa de obras deve ficar pronta nos próximos dias e após o término da participação do Azulão no Campeonato Paulista de Segunda Divisão será iniciada a segunda etapa de obras no Estádio Municipal de Osvaldo Cruz.